В ночь на 17 апреля петербуржцам не удастся пополнить «Подорожник» онлайн

С 21:30 16 апреля до 05:30 17 апреля петербуржцы не смогут пополнить проездные билеты «подорожник» через интернет. Такая информация опубликована в группе «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок» в социальной сети «ВКонтакте».

Удаленное пополнение проездных билетов «подорожник» будет недоступно из-за того, что в этот период на линиях связи будут проходить технические работы. При этом в кассах метрополитена в это время пополнить проездные можно будет без каких-либо ограничений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что купить Единый электронный билет для проезда в общественном транспорте Петербурга теперь можно через приложение BSTR. Ресурс на карте «Подорожник» теперь не потребуется активировать в наземном транспорте или на станциях метро.