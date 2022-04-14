Петербуржцы просят изменить схему парковки на улицах в двух районах города

В Василеостровском и Петроградском районах Петербурга могут пересмотреть схему парковки. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, жители ряда улиц пожаловались, что неудобная схема не позволяет им припарковать автомобиль ни на одной из сторон улиц.

Неразбериху вносят знаках 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.7 «Время действия», которые ставятся для уборки улиц. Некоторые запрещают парковку на обеих сторонах улицы в одно и то же время.

Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков поручил профильному отделу проработать изменения схемы установки знаков таким образом, чтобы у автомобилистов была возможность припарковать автомобиль хотя бы с одной стороны улицы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что платная парковка уменьшила количество ДТП в центре Петербурга.