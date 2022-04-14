Пять улиц в Петербурге перекроют в субботу

С субботы, 16 апреля, в Петербурге вступят в силу новые ограничения дорожного движения об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). На пересечение Парашютной и Солунской улиц будут реконструировать теплосеть. Движение перекроют до конца мая.

С 16 апреля по 13 июля, а также с 16 по 17 июля ограничат движение по Шуваловскому проспекту. На участке от улицы Оптиков до Богатырского проспекта будут ремонтировать дорожное покрытие.

С 16 апреля по 31 мая движение по Университетской набережной будет ограничено из-за прокладки кабеля. Ограничения будут действовать от Филологического переулка до Биржевой площади.

16 и 17 апреля ограничат движение по Дальневосточному проспекту от Зольной до Гранитной улицы. А с 16 апреля по 20 июля по Рехколовскому шоссе от Киевского до улицы Новые Места закроют движение в одном направлении из-за прокладки водопроводных сетей.

Петербурге не только ремонтируют дороги, но и готовятся к Дню Победы». 9 мая «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате. Ранее «МК в Питере» сообщал, что время и место проведения шествия определят 20 апреля.