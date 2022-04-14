Пенсионерка попала под автобус в Приморском районе

Утром четверга, 14 апреля, в Приморском районе Петербурга автобус сбил пенсионерку. Как сообщили в в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 60-летняя женщина переходила дорогу на пересечении улиц Вербной и Репищевой в неположенном месте.

Сбитую женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу №3. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что платная парковка положительно повлияла на центр Петербурга, так как снизила количество ДТП и увеличила скорость общественного транспорта примерно на 20%.