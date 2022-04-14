Дороги Петербурга утром четверга загружены средне

В четверг, 14 апреля, в Петербурге наблюдаются умеренные пробки. По данным одноименного сервиса «Яндекс» на 9:00, уровень загруженности дорог оценивается в 5 баллов.

В центре сложная дорожная ситуация на площади Восстания со стороны Суворовского проспекта. Садовая стоит от улицы Ломоносова к Невскому проспекту. Дорожные работы осложняют движение по набережной Обводного канала в районе Балтийского вокзала.

На въезде с Октябрьской набережной на Володарский мост произошло ДТП. Стоит народная улица по направлению к мосту. На Московском проспекте сложная дорожная ситуация в районе площади Победы.

ДТП произошло также на съезде с КАД на Шафировский проспект. Улица Руставели стоит между улицей Карпинского и проспектом Науки.

Ранее «Санкт-Петрбургюру» сообщал, что две полосы КАД перекроют до конца апреля.