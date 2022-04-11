Несколько пригородных автобусных маршрутов начнут работать в Петербурге 15 апреля

С 15 апреля в Петербурге начнут работать дополнительные автобусные маршруты, следующие в пригороды. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Востребованность данных маршрутов у пассажиров традиционно увеличивается с началом дачного сезона. Начнет работу маршрут № 469, автобусы которого довезут пассажиров от станции метро Дыбенко до садоводства «Восход-2».

Автобусы №488 свяжут платформу Сергиево и садоводство «Кировец». Также запустят автобус №555 между проспектом Просвещения до 45-м километром автомобильной дороги «СПб-Парголово-Огоньки». Дополнительные автобусы усилят маршрут №469 по пятницам и выходным дням.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге на маршрутах работают уже 864 социальных автобуса.