Новые ограничения движения введут в Петербурге с 15 апреля

С 15 апреля будет ограничен проезд на перекрестке Лесного проспекта и улицы Академика Павлова. Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, там будут устанавливать новый светофор. Работы завершатся 13 мая.

Красносельском районе Петербурга на перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Здоровцева будут проводиться дорожные работы. Проезд по участку ограничат с 15 апреля по 20 мая.

На проспекте Обуховской обороны возле дома 32 движение ограничат с 15 апреля по 17 мая. Еще один светофор появится на перекрестке Тульской и Ярославской улиц. Движение из-за его установки ограничат с 15 апреля по 20 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новый светофор появился на Малом проспекте В.О.