К осени 2024 у Приморского шоссе появится дублер

В Петербурге планируется построить дорогу от Лахтинского проспекта до Приморского шоссе и Мебельной улицы к осени 2024 года. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», работы обойдутся бюджету в 1,48 миллиарда рублей, а готовая дорога станет дублером Приморского шоссе.

Работы должны начаться в мае текущего года, хотя контракт был заключен еще пять лет назад. Однако сначала несколько раз переносили сроки начала работ, а потом и вовсе расторгли договор с ранее выбранным подрядчиком.

На момент заключения прежнего контракта стоимость реализации проекта оценивалась в 868 млн рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение по проспекту Стачек ограничат до середины лета из-за ремонта трамвайных путей.