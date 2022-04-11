81 низкопольный трамвай появится в Петербурге

С сентября текущего по октябрь 2023 года Петербург получит 81 новый низкопольный трамвай. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», контракт на их поставку подписан между городским комитетом по транспорту и «ПК Транспортные системы».

Документ предполагает поставку 23 двухсекционных трамваев 71-923М «Богатырь-М» и 58 трехсекционных 71-931М «Витязь-М». Трамваи будут изготовлены как в стандартном, так и в двустороннем исполнении.

Отмечается, что в Петербурге и Москве уже успешно используются более 400 трамваев 71-931М «Витязь-М». Это современный и полностью низкопольный подвижной состав.