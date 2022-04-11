ДТП на Невском остановило движение троллейбусов

Утро понедельника, 11 апреля, на Невском проспекте началось со столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. Как сообщается в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», столкновение опрокинуло микроавтобус на бок. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Авария серьезно осложнила движение по Невскому проспекту. Проехать можно только по одному ряду. Из-за дорожного инцидента также встали троллейбусы.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что дороги в Петербурге утром понедельника загружены чуть больше, чем обычно.