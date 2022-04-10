На восьми трассах Ленобласти ограничат скорость из-за дорожных работ

В понедельник, 11 апреля, на восьми трассах на территории Ленинградской области будет дополнительно ограничена скорость. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения скоростного режима будут действовать на трассах «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо», «Вологда – Тихвин», «Скандинавия», А-181 «Выборг-Светлогорск», «Магистральная» и А-121 «Сортавала». На всех вышеуказанных трассах будут осуществляться ремонтные работы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об ограничениях на Кольцевой автодороге в Петербурге. Там одну полосу закроют для весенней уборки, а по остальным нельзя будет ехать быстрее 50 километров в час.