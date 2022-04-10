Одну полосу КАД между Энгельса и Выборгским шоссе перекроют на неделю

С воскресенья, 10 апреля, на Кольцевой автодороге в Петербурге перекрыта одна полоса движения на участке между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 25-го по 18-й километр. Здесь будут очищать дорогу от загрязнений.

Движение по оставшимся двум полосам КАД в этот период будет открыто. Однако скорость ограничат до 50 километров в час. Водителей проинформируют об ограничениях с помощью временных дорожных знаков.

Завершить работы и снять ограничения в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планируют 17 апреля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об аналогичном ограничении движения между ЗСД и Таллинским шоссе.