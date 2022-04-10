864 социальных автобуса уже работают в Петербурге

В Петербурге 1 апреля стартовал первый этап перехода к новой модели транспортного обслуживания. Два следующих этапа в городе пройдут летом.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», проверил процесс работы новых маршрутов губернатор Александр Беглов, который проехал по маршруту №267, курсирующему между ЖК «Новоорловский» и станцией метро «Выборгская».

Александр Беглов пояснил, что реформа проводится, чтобы обеспечить петербуржцев качественным транспортным обслуживанием. При разработке модели учитывали пассажиропоток, также были оптимизированы маршруты и продумана оплата проезда.

Новые маршруты работают без кондукторов, но пассажиры могут использовать для оплаты проезда все виды проездных, банковские карты или покупать разовые билеты с QR-кодом. На маршрутах действуют все существующие льготы.

При переходе к новой модели транспортного обслуживания на линии в Петербурге выйдут 2800 новых, современных, низкопольных автобусов с климат-контролем и информационными табло. На карте города появится 92 новых маршрута.