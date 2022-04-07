27 новых автобусов усилили 8 петербургских маршрутов

Пассажиры автобусных маршрутов №№ 24, 54, 49, 74, 86, 161, 187, 196 будут меньше времени проводить на остановках. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на эти линии в четверг, 7 апреля, вышли 27 новых автобусов. Теперь на маршрутах №161 и №187 интервал движения сократился до 8-10 минут. Маршруты, которые усилили новые автобусы, проходят по Невскому, Выборгскому, Фрунзенскому, Колпинскому и другим районам Петербурга.

1 апреля СПб ГУП «Пассажиравтотранс» уже усилил шесть маршрутов. В организации отметили, что планируют и дальше увеличивать количество автобусов на линиях для удобства пассажиров.