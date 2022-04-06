Движение по Петровской набережной ограничат из-за ремонта

В Петроградской районе Петербурга вводятся новые ограничения дорожного движения из-за ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, движение автомобилей по Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и на Троицкой площади будет ограничено с 8 апреля по 6 июня.

Еще одно ограничение вводится на Петровском проспекте от Ремесленной улицы до Петровской площади. Проехать на данном участке не получится с 8 апреля до 17 июля, а также с 21 июля до 24 августа. Ограничения на Петровском проспекте связаны с прокладкой электрокабеля.