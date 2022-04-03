На семи трассах Ленобласти в понедельник ограничат скорость

В Ленинградской области в понедельник, 4 апреля, будут введено дополнительное ограничение скорости на семи трассах. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что дорожные работы будут проводиться на магистралях: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», «Санкт-Петербургское южное — полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин». Снизить скорость потребуется и водителям, следующим по трассам А-181 «Выборг-Светогорск», «Магистральная» и «Сортавала».

На трассе Р-21 «Кола» работы будут вестись с 12 по 179 километр. На М10 «Россия» скорость ограничат на участках 593-674 и 670-674 км. На А-120 ехать медленнее придется со 105-го по 149-й километр.

На А-114 ограничения будут действовать на участке 479-532 км. На А-181 работы будут вести от нулевого до 48-го километра. На А-181 ограничения коснуться участка между 111-м и 114-м километром. На-121 ехать медленнее потребуется между нулевым и 37-м, а также между 75 и 77-м километром.