Новые ограничения движения в Петербурге введут 3 апреля

В начале апреля в Петербурге начнут действовать новые ограничения дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, В московском районе с 3 апреля по 6 июля ограничат движение по площади Академика Пашина, Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до Московского шоссе и по Московскому шоссе у Дунайского проспекта. Ограничения связаны со строительством новой транспортной развязки.

В связи с прокладкой газопровода в период с 4 апреля по 1 мая будет сложно проехать по проспекту Энергетиков у Якорной улицы в Красногвардейском районе.

Еще одно ограничение введут с 4 апреля по 30 мая в Петроградском районе Петербурга. Прокладка электрокабеля ограничит движение по Большой Пушкарской улице, Малом проспекте Петроградской стороны, улице Подковырова, улице Ленина, Ораниенбаумской улице и Лахтинской улице.

В Кировском районе с 5 апреля по 4 мая будут ремонтировать дорожное покрытие. Движение ограничат на перекрестке проспекта Стачек и улице Новостроек.