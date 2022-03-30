Петербуржцы стали чаще ездить на автобусах

В марте 2022 года в в Петербурге существенно вырос пассажиропоток в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

В середине февраля автобусами воспользовались 5,2 млн человек. При этом только за минувшую неделю показатель уже составил 5,9 млн пассажиров.