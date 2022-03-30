50 автобусов МАЗ передали Петербургу

Церемония передачи автобусов Минского автомобильного завода прошла в Петербурге. Как сообщили в Смольном, белорусская делегация передала 50 автобусов на газомоторном топливе и один электробус.

До 1 июля 2022 года Петербург закупит у МАЗа примерно 900 автобусов. На первом этапе перехода к новой транспортной модели на улицы города выйдет более 300 автобусов из Белоруссии.