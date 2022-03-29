23 новых автобусных маршрута появятся в Петербурге 1 апреля

Первый этап перехода Петербурга к новой модели транспортного обслуживания стартует в Петербурге 1 апреля. Её задача — сделать поездки по городу удобнее и безопаснее для петербуржцев.

Как сообщает «МК в Питере», 1 апреля начнут работу 23 новых автобусных маршрута. Автобусы выйдут на маршруты №21, 78, 180А, 207, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 324, 399. Для маршрутов №34, 36, 53, 55, 58, 69, 96, 112, 134А, 134Б, 159, 162, 163, 164, 166, 169, 176, 183, 315 будет изменена трасса движения. Социальные маршруты №51, 306А, 314 будут закрыты, однако их заменят автобусы № 53, 306 и 315.

33 коммерческих маршрута прекратят свою работу, но с дублированием трасс с помощью действующих или новых автобусных линий. В частности, ожидается замена маршрутки К-1 Мега на автобус № 248, К-2 Мега — на автобус №247, К-3 Мега — на автобус №233, К-4 — на №55, К-9 — на №78, К-10А — на №399, К-30 — на автобус №230, К-55 — на автобус №235, К-89 — на автобус №256, К-90 — на автобус №290, К-155А — на автобус №255А, К-155Б — на автобус №255Б, К-193 — на автобус №293, К-201 — на автобус №324, К-208 — на автобус №208, К-232 — на автобус №112, К-259 — на автобус №259, К-278А — на автобус №78, К-279 — на автобус №279, К-283 — на автобус №283, К-302 — на автобус №302, К-305А — на автобус №303, К-367 — на автобус №107 и новый маршрут №267, К-385 — на автобус №285, К-407 — на автобус №207, К-539 — на автобус №180А, К-53 заменит автобус №53, трассу которого продлят в Рыбацкое. К-68 заменят автобусом №68, К-88 — автобусом №88, К-91А — автобусами №85, 171, К-99 — автобусом №99, К-119 — автобусом №119, К-252А — новым автобусным маршрутом №78 с восстановлением маршрута №69.

На сайте «Организатора перевозок» в разделе «Транспорт-2022» и в «Яндекс. Картах» доступны описания изменяющихся маршрутов.