По проспекту Стачек не будут ходить трамваи из-за ремонта

На участке проспекта Стачек от Кронштадтской площади до улицы Маршала Казакова на три дня перестанут ходить трамваи. В в пресс-службе «Горэлектротранса» и «Организатора перевозок» уточнили, что с 10:00 1 апреля и до 1:00 4 апреля будет осуществляться ремонт трамвайных путей.

Трамвай №36 отправят по временному маршруту. Трамвай №52 эти три дня ходить не будет.