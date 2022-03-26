Автобус №299 довезет жителей Пушкина и Павловска до метро «Московская»

С 15 июля начнет работать новый автобусный маршрут №299. Как сообщили в комитете по транспорту, он станет заменой коммерческой маршрутке К-299 и будет курсировать между Павловском, Пушкиным и станцией метро «Московская». В пути новый автобус будет останавливаться возле дворцово-парковых ансамблей Царского Села и Павловска.

В оплате на новом маршруте будут приниматься все виды проездных билетов, включая льготные. Оплатить проезд можно будет также банковской картой. Маршрут будет работать ежедневно 5:30 до 0:30. Подождать автобус на остановке потребуется от 14 до 20 минут.

Маршрут К-545 сохранится без изменений. Маршрутку К-342 заменит социальный автобус с таким же номером.

На автобусе будет действовать пересадочный тариф «60 минут», если оплачивать проезд в наземном транспорте картой «Подорожник». Стоимость проезда на маршруте будет единой независимо от километража.