На Малом проспекте В.О. появился новый светофор

Новый светофор установили на Малом проспекте В.О. напротив дома 66. Его уже подключили к системе автоматизированного дорожного управления.

Как пояснили в комитете по транспорту, новый светофор позволит обеспечить безопасность пешеходов при пересечении оживленной проезжей части за счет разделения пешеходного и транспортного потоков. В этом месте дорогу переходит много детей, так как совсем рядом находится Спортивная школа олимпийского резерва.

Создание безопасных условий для дорожного движения является важным направлением транспортной реформы. Как отметил заместитель председателя Комтранса Дмитрий Ваньчков, по Малому проспекту Васильевского острова за день проезжает около 30 тысяч автомобилей. Поблизости также находится ряд важных объектов социальной инфраструктуры. Все эти факторы были учтены комитетом по транспорту при принятии решения о светофорном регулировании в этом месте.