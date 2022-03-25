Петербургские маршрутки после транспортной реформы могут превратить в кемперы

При переходе к новой модели транспортного обслуживания маршрутки на улицах Петербурга заменят вместительные и современные автобусы. Как сообщают «Невские Новости, ссылаясь на заместителя генерального директора по перевозкам АО «Третий парк» Антона Вальшина, отслужившие маршрутки могут превратить в туристические фургоны — кемперы. 24 маршрутки уже успешно переделали в дома на колесах.

В Кронштадте появится современный кемпинг на базе маршруток. Уточняется, что успешный опыт Петербурга могут повторить и в других регионах.