В Петербурге остался 101 аварийно-опасный участок дорог

В Смольном подсчитали участки, на которых чаще всего происходят ДТП. Сообщается, что сейчас их насчитывается 101.

За прошедшие год аварийных участков стало меньше на 19 штук. Над уменьшением их числа работают в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

По итогам анализа аварийности в Смольном определят, где требуются новые светофоры, ограждения или дополнительные камеры фото-видеофиксации.