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В Петербурге появились заправки будущего для автобусов

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© Фото: Baltphoto

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2800 городских автобусов переведут на газ.

Петербург начнет переход на новую модель транспортного обслуживания с 1 апреля. С этой даты на улицах продолжат появляться автобусы на экологичном газовом топливе. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сегодня заправки для ближайшего будущего Северной столицы показали журналистам.

Новые заправочные пункты на первый взгляд похожи на обычные, но вместо горючего заправляют сжиженным газом, который поступает в специальный резервуар. Технология позволяет минимизировать выбросы, поэтому помимо экономии на топливе несет и немалую пользу окружающей среде.

Заместитель генерального директора по перевозкам Антон Вальшин отметил, что новая модель транспортного обслуживания с постепенной заменой автопарка на экологически чистый станет первым шагом в сторону глобальных перемен.

2800 петербургских автобусов будут переведены на газ. К этом переходу готовят и транспортную инфраструктуру Петербурга. В городе появились 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Генеральный директор компании-оператора Тимур Соин сообщил, что в дальнейшее развитие будет вложено 2 миллиарда рублей.

Газ для заправки общественного транспорта в Петербурге начали активно использовать около трех лет назад. За 2021 год для автобусов его было использовано более 35 миллионов кубометров. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков напомнил, что такое топливо гораздо экономнее традиционного бензина.

Пока новые заправки сосредоточены преимущественно на юге Петербурга. Но до конца года новый газозаправочный пункт построят в Левашово. Это позволит удовлетворить потребности почти всех петербургских автопарков.

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