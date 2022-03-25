Петербуржцам назвали способы оплаты проезда в «бескондукторных» автобусах

В Петербурге с 1 апреля начинается отказ от оплаты наличными в городских автобусах. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», наличку в салонах автобусов перестанут принимать поэтапно.

Пассажиры смогут использовать для оплаты проезда «Подорожник» и «Единую карту петербуржца». К валидаторам также можно будет приложить банковскую карту Visa, Mastercard и «Мир» при наличии на ней чипа.

Разовые билеты с QR-кодом начнут действовать в автобусах с 1 апреля. Для оплаты проезда любым способом нужно приложить разовый билет, карту или многоразовый проездной к считывателю при входе в автобус. На экране валидатора при этом появится сообщение о списании денежных средств.