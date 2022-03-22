Движение по участку КАД ограничат с 24 марта

С 24 по 31 марта ограничат движение на участке внешнего кольца с 38-го по 45-й км Кольцевой автодороги (КАД). Об том сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор" "Северо-Запад".

Ограничение с 45-го по 51-й км КАД, введенное 21 марта, будет действовать до 28 марта. На период проведения работ для движения транспорта перекроют четвертую полосу.

Движение по первой, второй и третьей полосам перекрывать не будут. Однако скорость будет ограничена до 50 километров в час.

Автомобилистов предупредят об ограничениях с помощью временных дорожных знаков. Также установят водоналивные барьеры и световую сигнализацию.