Автобус-экспресс №343 свяжет Ломоносов и метро «Проспект Ветеранов»

Между Ломоносовым и станцией метро «Проспект Ветеранов» будет курсировать новый автобус-экспресс №343. Как сообщили в комитете по транспорту, он начнет работать с 1 июня и заменит закрывающуюся коммерческую маршрутку К-343.

Отмечается, что новый маршрут создан в первую очередь для жителей Ломоносова. В его пределах он будет останавливаться на всех попутных остановках. Также предусмотрено по две остановки в Петергофе и Стрельне и минимум остановок в черте Петербурга.

Проехать на экспресс пассажиры смогут по единому общегородскому тарифу: 60 рублей по «гостевому» и 40 рублей при оплате «Подорожником». К оплате будут приниматься все виды льготных проездных, а также студенческие и школьные. Пассажиры будут самостоятельно прикладывать проездные к валидаторам при посадке в автобус.

На маршруте будут работать автобусы вместимостью 50 человек. Интервал движения составит от 12 до 15 минут.