  • 22 Март 2022
USD 23.03.2022 104.0741 -0.6078
USD ММВБ  
EUR 23.03.2022 114.7833 -0.8169
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Смольном обсудили помощь перевозчикам при переходе на новую транспортную модель

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Перевозчики опасаются роста цен на техническое обслуживание автобусов.

Одной из тем совещания вице-губернатора Петербурга Максима Соколова с представителями комитетов стали меры поддержки транспортных компаний в текущей экономической ситуации. Как сообщает «МК в Питере», рассматривались варианты материальной поддержки, которую могут получить перевозчики при переходе к новой модели транспортного обслуживания.

Среди опасений перевозчиков рост цен на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, увеличение кредитных ставок и платежей по лизингу. В качестве решения было предложено перейти от ежеквартальных выплат к ежемесячным. В Смольном отметили что данная мера может быть реализована только со следующего года, чтобы избежать нагрузки на бюджет.

Также в администрации Петербурга рассматривают вариант продления контрактов до 2029 года. Это связано с тем, что основная масса подвижного состава прибывает в Петербург в 2022-м. Власти также могут увеличить авансы по контрактам, что позволит перевозчикам сэкономить на подорожавших комплектующих.

Перевозчиков также могут поддержать льготными кредитами для пополнения средств. Мера будет реализована, если петербуржцы станут меньше пользоваться общественным транспортом. Еще один возможный вариант — фиксация цены на сжиженный и компримированный природный газ.

В Смольном подчеркнули, что переход на новую модель транспортного обслуживания состоится вовремя, несмотря на волнующие перевозчиков вопросы. Максим Сколов уверен, что ничто не помешает безопасности перевозок и соблюдению графика движения.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram