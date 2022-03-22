В Смольном обсудили помощь перевозчикам при переходе на новую транспортную модель

Одной из тем совещания вице-губернатора Петербурга Максима Соколова с представителями комитетов стали меры поддержки транспортных компаний в текущей экономической ситуации. Как сообщает «МК в Питере», рассматривались варианты материальной поддержки, которую могут получить перевозчики при переходе к новой модели транспортного обслуживания.

Среди опасений перевозчиков рост цен на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, увеличение кредитных ставок и платежей по лизингу. В качестве решения было предложено перейти от ежеквартальных выплат к ежемесячным. В Смольном отметили что данная мера может быть реализована только со следующего года, чтобы избежать нагрузки на бюджет.

Также в администрации Петербурга рассматривают вариант продления контрактов до 2029 года. Это связано с тем, что основная масса подвижного состава прибывает в Петербург в 2022-м. Власти также могут увеличить авансы по контрактам, что позволит перевозчикам сэкономить на подорожавших комплектующих.

Перевозчиков также могут поддержать льготными кредитами для пополнения средств. Мера будет реализована, если петербуржцы станут меньше пользоваться общественным транспортом. Еще один возможный вариант — фиксация цены на сжиженный и компримированный природный газ.

В Смольном подчеркнули, что переход на новую модель транспортного обслуживания состоится вовремя, несмотря на волнующие перевозчиков вопросы. Максим Сколов уверен, что ничто не помешает безопасности перевозок и соблюдению графика движения.