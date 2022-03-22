Вице-губернатор Соколов заявил, что Петербург готов к старту новой транспортной модели

Вице-губернатор Максим Соколов в ходе совещания с представителями Смольного и городских транспортных компаний сообщил, что Петербург готов к старту новой модели транспортного обслуживания. Как сообщает «МК в Питере», на совещании обсуждались нюансы перехода к новой модели для города и петербуржцев в текущих реалиях. Максим Соколов подчеркнул, что из-за быстрого изменения экономической ситуации важно «сверить часы», сформулировать важные вопросы и продумать способы их решения.

Петербургские перевозчики также отчитались о готовности к переходу на новую модель. Подвижной состав закуплен, контракты заключены. Все 347 ранее запланированных маршрутов будут реализованы без изменений.

Вице-губернатор выразил уверенность, что на графике движения автобусов не отразится современная социально-экономическая ситуация. Он подчеркнул, что транспортная отрасль всегда будет в приоритете, как одна из составляющих развития экономики.