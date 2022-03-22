Петербуржцам рассказали, откуда берется пыль в городе

Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин рассказал об источниках возникновения пыли. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он уточнил, что значительная часть пыли образуется из-за автомобилей.

Самым весомым источником, по словам Вадима Мизюкина, являются выбросы автомобилей, то есть выхлопные газы и сажа. До 90% загрязнений больших городов, по данным ученых, составляет именно этот источник.

Еще один источник пыли — пескосоляная смесь, которую используют зимой. Также пыль создает выщербленный шипованной резиной асфальт, штукатурка со зданий, строительные площадки, пересохшая трава.

Самой сложной в уборке является мелкодисперсная пыль, образующаяся при попадании песка и земли с колес машин в трамвайные рельсы. После этого она перемалывается колесами до дисперсного состояния и висит в воздухе.