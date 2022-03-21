Комтранс подписал соглашение о правилах работы с кикшерингом Urent

Соглашение, регламентирующее правила движения и парковки электросамокатов в Петербурге, заключили комитет по транспорту и сервис кикшеринга Urent. Как уточнили в комитете по транспорту, ранее аналогичное соглашение подписали с кикшерингом Whoosh.

Данный документ запрещает парковать электросамокаты менее, чем в 15 метрах от станций метро и остановок общественного транспорта. Самокаты также запретят оставлять на газонах и в местах, где они мешают проходу пешеходов.

В соглашении также обозначены зоны, в которых запретят движение и ограничат скорость. Она будет снижать до 15 километров в час в местах, где много пешеходов. На остальной территории не получится ехать быстрее 20 километров в час.

Кикшеринг также согласовал с комитетом по транспорту общее количество самокатов в прокате. Консультанты Urent расскажут о безопасном вождении самокатов в 25 локациях. Каждая поездка на самокатах Urent застрахованы.