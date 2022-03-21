Автобус №342 соединит Пушкин и Купчино

Жилые кварталы Пушкина и станцию метро "Купчино" соединит новый автобусный маршрут. Как сообщили в комитете по транспорту, автобусы под номером 342 будут проходить по улицам Архитектора Данини, Кедринской и Малиновской.

В автобусах будет действовать единый городской тариф: 60 рублей "гостевой" и 40 рублей при оплате "Подорожником". К оплате будут принимать все виды проездных билетов, включая студенческие и школьные.

Обслуживать маршрут будут автобусы вместимостью 50 пассажиров. Интервал движения составит от 15 до 23 минут.