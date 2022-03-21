Шуваловский проспект продлят за 2,1 млрд рублей

Шуваловский проспект в Приморском районе Петербурга планируется продлить от Камышовой до Планерной улицы, где расположена развязка ЗСД. Как сообщает Neva.Today, комитет по госзаказу Петербурга опубликовал соответствующий лот на портале Госзакупок 21 марта. Стоимость работ оценивается в 2,1 млрд рублей.

Работы планируется выполнить до 30 июля 2023 года. Проект должен быть разработан до 1 декабря текущего года.

Новая развязка, как ожидается, сможет существенно разгрузить улицы Савушкина и Планетную. Она также должна улучшить дорожную ситуацию возле развязки с Богатырским проспектом. В дальнейшем Шуваловский проспект планируется пробить до Приморского шоссе, что создаст дополнительный выезд на севере Петербурга.

Указатели на новый участок Шуваловского проспекта установили на проспекте Королева в прошлом году. На момент установки они указывали направление к пустырю.