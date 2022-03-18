От Колпино до метро «Шушары» запустят автобус №324

Автобусный маршрут №324 вводится в Петербурге с 1 апреля. Как сообщили в комитете по транспорту, он будет следовать от жилых кварталов Колпино через совхоз имени Тельмана к станции метро «Шушары».

Новые автобусы заменят коммерческий маршрут К-201. В них будут действовать все виды проездных билетов, в том числе и льготные. Стоимость проезда по «Подорожнику» составит 40 рублей.

Обслуживать маршрут будут низкопольные автобусы с системой кондиционирования воздуха. Ходить они будут ежедневно с 5:30 до полуночи. Интервал в часы пик составит 13-15 минут, в остальное время — 18-20 минут.