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Петербургские студенты представили «трамваи будущего»

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© Фото: Комитет по транспорту

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Кейс-чемпионат завершился награждением всех участников.

В Петербурге прошел кейс-чемпионат «Новые люди - новый транспорт». Церемония награждения состоялась в Музее городского электротранспорта. Мероприятие проводилось при поддержке Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и Горэлектротранса.

Участниками кейс-чемпионата стали студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Созданные ими дизайн-макеты помогут нынешним специалистам в разработке нового подвижного состава для Петербурга. Для городских транспортных структур чемпионат стал уникальной возможностью понять, каким видят будущее молодые петербуржцы.

На церемонии награждения участников кейс-чемпионата выступил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он отметил символичность выбора площадкой для награждения создателей новых перспективных и ретро-футуристических моделей трамваев музея, где представлены экспонаты, работавшие на улицах города в течение 115 лет.

Награждали не только победителей, но всех участников конкурса. Каждый получил сертификат, а также подарки от Комитета, Горэлектротранса и спонсоров кейс-чемпионата. В кейс-чемпионате пробовали свои силы студенты не только академии, но и Московского политехнического университета.

Победителем стал студент академии Михаил Третьяков. Антону Кулакову из Московского политеха вручили второй приз. Третье место занял ученик академии Штиглица Артем Михайлов.

Победителей и участников награждал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Сою речь он начал со слов вице-губернатора Максима Соколова. Последний назвал участие в чемпионате значительным вкладом в будущее участников, а также возможностью практического применения полученных в вузе знаний.

Максим Соколов подчеркнул нестандартность представленных на конкурс проектов. Он также напомнил, что все участники проделали колоссальную работу перед созданием своего дизайн-макета. В их задачи входило изучение истории развития транспорта, а также проследили взаимосвязь стилистики транспорта прошлых лет и современности. Участникам удалось объединить в своих проектах исторические атрибуты петербургских трамваев и современный дизайн. Таким образом студенты в своих разработках опирались на традиции и успехи прошлых лет. Вице-губернатор отметил важность такого подходя для Петербурга, который трепетно относится к своей истории.

Говоря об организации конкурса, Кирилл Поляков отметил, что власти подошли к данному вопросу со всей серьезностью. Студентам же участие позволило поделиться собственным видением трамвая для центра Петербурга. Председатель Комитета по транспорту подчеркнул, что участники в скором времени будут определять облик новых городских районов и заниматься реконструкцией уже существующих.

Студенческие разработки комитет использует для проекта, который сейчас находится в работе. Уже в начале следующего года по улицам Петербурга проедут первые трамваи с ультрасовременной внутренней обстановкой, которая позволит пассажирам чувствовать себя одинаково комфортно в современных моделях и в транспорте, выполненном в ретро-стиле. Внешний вид новых трамваев не будет вступать в противоречие с историей и культурой Петербурга.

Кирилл Поляков выразил надежду, что новый транспорт понравится горожанам, так как был разработан детьми жителей. Работы студентов дадут четкое понимание того, как должен выглядеть петербургский трамвай.

Отмечается, что программа развития Горэлектротранса включает работу над новым подвижным составом. В Петербурге уже идут работы по модернизации инфраструктуры. Для новых трамваев готовят отремонтированные рельсы.

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