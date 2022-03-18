Автомобильный «каннибализм» замечен в Петербурге

Резкий рост стоимости, а также дефицит автомобильный запчастей породили в Петербурге так называемый автомобильный «каннибализм». Суть новой схемы региональный представитель федерации автовладельцев России Дмитрий Можегов описал для Neva.Today следующим образом: каршеринговую машину пригоняют на подпольную СТО, где скручивают важные детали. В дальнейшем их выставляют на продажу.

Поставки запчастей сократились, в связи с чем рынок столкнулся с колоссальными трудностями. Из-за нехватки деталей преступники, угоняющие каршеринговые автомобили, активизировались. Отмечается, что в скором времени от их действий могут пострадать и машины простых петербуржцев.

Дмитрий Можегов сравнил ситуацию со складывавшейся в 1990-е и 2000-е годы. Он отметил, что всего за 7-9 минут преступники снимают с автомобиля кузовные элементы, колеса, глушители.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, эксперт предположил возможный переход злоумышленников к «десантным методам», когда владельцев начнут выбрасывать из дорогих иномарок, чтобы угнать их. Автомобиль в этом случае будет использоваться для того, чтобы продать его на запчасти, поскольку для премиальных марок они также нужны. Дмитрий Можегов пояснил, что сейчас даже крупные магазины проводят своеобразный «аукцион» по продаже запчастей. Покупателем становится тот, кто предложит более высокую цену.

В отношении каршеринга в Петербурге возможно два сценария. В первом случае компаниям придется прекратить работу из-за нехватки запчастей. Во втором они будут уклоняться от ставшего теперь необязательным техосмотра и продолжат работу, подвергая дополнительному риску водителей и пассажиров. В Петербурге сейчас три крупных каршеринга: «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и «СитиДрайв».