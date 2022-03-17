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Петербуржцам рассказали, как город готовится к переходу на новую транспортную модель

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© Фото: Baltphoto

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Петербуржцев активно информируют о готовящихся изменениях.

Петербург готовится к переходу на новую модель транспортного обслуживания, который начнется уже в апреле. Уже известно обо всех сервисах и информационных объектах в городе, где горожане смогут подробно узнать обо всех изменениях. Политолог Дмитрий Солонников рассказал "МК в Питере", что это сочетание поможет разобраться в грядущих переменах и молодежи, и людям старшего поколения.

Сотрудничество с сервисом «Яндекс.карты» позволило запустить отдельный сайт с информацией обо всех маршрутах. Можно увидеть отмененные маршруты, те, которые остались без изменений, и новые. Получить информацию можно будет не только в интернете, но и на самих остановочных пунктах. Солонников отмечает, что решение разместить информацию об изменениях в «Яндексе» было верным, так как там с ними смогут познакомиться большинство петербуржцев. Политолог поясняет, что начавшие активно пользоваться интернетом в конце 1990-х и начале 2000-х петербуржцы, которым тогда было за 40, сейчас уже перешагнули 60-летний рубеж. Потому нельзя сказать, что аудитория интернета сегодня исключительно молодежная. Поколение 60+ также активно пользуется интернетом уже 20 лет своей жизни.

Политолог отметил, что важно не забывать и другие инструменты. В частности, комитетом по транспорту уже используется голосовое информирование на эскалаторах метро, в автобусах и троллейбусах. Проинформируют об изменениях также на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Пулково. О новых маршрутах и подвижном составе, запуске нового пересадочного тарифа «60 минут» и другую информацию по теме можно получить также на сайтах «Организатора перевозок» и Комтранса.

Информацию о новой транспортной модели также разместили в самих автобусах и троллейбусах. Всего расклеено более 3,5 тысяч стикеров. Листовки для стендов информирования в многоквартирных жилых домах уже отправили во все 18 районов Петербурга. Дмитрий Солонников уверен, что такой шаг будет не лишним.

Важно, чтобы каждый мог получить информацию в удобный момент, а с висящим в парадной большим объявлением так или иначе взаимодействует каждый житель. Эксперт отмечает, что использовать стоит все доступные подходы: публикации в газетах, телевидение, наглядную агитацию на улицах и т. п.

Отмечается, что при таком подходе у петербуржцев не должно возникнуть сложностей с получением информации. Однако есть и психологические факторы. Например, стремление отложить поиск информации до последнего момента и только потом искать, куда же делся автобус. Эксперт подчеркнул, что так или иначе про реформу слышал каждый петербуржец. Но многие все равно оставят проверку информации на момент, когда уже будут опаздывать на поезд или свидание.

Избежать того должно помочь адресное информирование. О судьбе каждого конкретного маршрута расскажут в самом транспорте. Там можно будет узнать отменят ли автобус или изменят ли маршрут. Все эти способы информирования в настоящее время прорабатываются «Организатором перевозок». Сотрудники предприятия прорабатывают информацию для более чем пяти тысяч остановок и в будущем будут актуализировать её. Десятки информационных конструкций в Петербурге ежедневно страдают от рук вандалов. Их возвращают в прежнее состояние.

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