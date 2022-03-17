Между Сестрорецком и 21-м километром будет ходить автобус

В Курортном районе Петербурга появится новый автобусный маршрут №304. Как сообщили в комитете по транспорту, автобусы выйдут на линию 15 июля.

Маршрут будет начинаться в Сестрорецке и заканчиваться на автобусной остановке «21 километр». Пассажиры смогут добраться до поселков Репино, Комарово, Молодёжное, Смолячково. Отмечается, что в Сестрорецке находятся многие административные учреждения, поэтому маршрут будет пользоваться повышенным спросом.

На участке между Сестрорецком и Зеленогорском автобусы будут следовать по Зеленогорскому шоссе. По пути их следования оборудуют новые остановочные пункты.

Маршрут будет работать ежедневно с 6:00. От Сестрорецка последние автобусы будут уходить в 21:20, а от 21-го километра — в 23:19. Обслуживать маршрут будут автобусы вместимостью 50 пассажиров.