Комтранс просит петербуржцев выбрать удобный способ получения информации о транспорте

Петербургский комитет по транспорту запустил опрос с целью выяснить, где горожанам удобнее всего получать информацию обо всех изменениях в маршрутной сети. Пассажиров просят выбрать свои варианты на портале Единой карты петербуржца. Как уточнили в комитете по транспорту, результаты опроса будут учтены в дальнейшей работе транспортного блока.

Опрос проводится в преддверии перехода Петербурга на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Её первый этап будет реализован уже 1 апреля.