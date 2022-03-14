  • 14 Март 2022
USD 15.03.2022 115.1963 -1.5554
USD ММВБ  
EUR 15.03.2022 127.2343 -1.7180
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

От Павловска до «Московской» будет ходить новый автобус

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Автобусы выйдут на маршрут с 15 июля.

В Петербурге с 15 июля появится новый автобусный маршрут №299, который заменит коммерческую маршрутку с тем же номером. Как сообщили в комитете по транспорту, он будет следовать от улицы Оборонной в Павловске через Пушкин до станции метро «Московская».

Для жителей других районов и туристов этот маршрут будет интересен тем, что позволит без пересадок добраться до всемирно известных дворцово-парковых ансамблей Царского Села и Павловска. Автобусы будут делать остановки недалеко от них.

К оплате на новом маршруте планируется принимать все виды проездных билетов, включая льготные. На всей протяженности маршрута будет действовать единый городской тариф для поездок на общественном транспорте.

Обслуживать маршрут будет 19 автобусов вместимостью 50 пассажиров. Ежедневно новый маршрут будет работать с 5:30 до 0:30. Интервал движения составит от 14 до 20 минут.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка
    02.03.22
    Азбука маркетолога: брендирование бейсболок и кепок
    01.03.22
    Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге?
    25.02.22
    Какую скорость может развить электровелосипед

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram