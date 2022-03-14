От Павловска до «Московской» будет ходить новый автобус

В Петербурге с 15 июля появится новый автобусный маршрут №299, который заменит коммерческую маршрутку с тем же номером. Как сообщили в комитете по транспорту, он будет следовать от улицы Оборонной в Павловске через Пушкин до станции метро «Московская».

Для жителей других районов и туристов этот маршрут будет интересен тем, что позволит без пересадок добраться до всемирно известных дворцово-парковых ансамблей Царского Села и Павловска. Автобусы будут делать остановки недалеко от них.

К оплате на новом маршруте планируется принимать все виды проездных билетов, включая льготные. На всей протяженности маршрута будет действовать единый городской тариф для поездок на общественном транспорте.

Обслуживать маршрут будет 19 автобусов вместимостью 50 пассажиров. Ежедневно новый маршрут будет работать с 5:30 до 0:30. Интервал движения составит от 14 до 20 минут.