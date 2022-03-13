Автобусы от метро «Проспект Ветеранов» до Лигово выйдут на маршрут 1 июня

С 1 июня на юго-западе Петербурга начнет работу социальный маршрут автобуса №297. Как сообщили в комитете по транспорту, автобусы заменят коммерческие маршрутки с тем же номером.

Трассу прежнего маршрута сохранят почти полностью. Автобусы будут отправляться от станции метро «Проспект Ветеранов», следовать через улицу Тамбасова и проспект Народного Ополчения к железнодорожной станции «Лигово». Маршрут составлен таким образом, что позволит добираться до торговых, учебных социальных и прочих значимых учреждений района.

На маршрут выйдут автобусы вместимостью 50 пассажиров. В часы пиковой нагрузки интервал составит 13-15 минут. В остальное время подождать на остановке потребуется чуть больше: 18-20 минут. Автобусы будут ходить ежедневно с 5:30 до 0:20.