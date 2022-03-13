Прокат электросамокатов Whoosh начинает работать в Петербурге по новым правилам

В новом сезоне сервис проката электросамокатов Whoosh будет работать в Петербурге по новым правилам. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, компания подписала соглашение о работе в городе с правительством.

В документе указаны основные требования к перемещению на электросамокатах и их парковке. Так, запрещено оставлять самокаты рядом с остановками общественного транспорта и входами в метро. Расстояние должно составлять не мене 15 метров.

В Петербурге также появятся зоны, в которых скорость электросамоката будет снижаться автоматически. В них у пользователей не получится двигаться быстрее 15 километров в час. Появятся также участки, где движение на электросамокатах запрещено полностью.