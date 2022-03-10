С начала года петербуржцы пожаловались на неправильную парковку более 3 тысяч раз

Петербуржцы отправили 3133 сообщения о нарушении правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 через специальную форму на сайте комитета по транспорту. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Больше всего заявок отправили жители Приморского района — 398. От проживающих в Московском районе поступила 371 жалоба. В Выборгском районе на неправильную парковку жаловались 322 раза.

В комитете по транспорту пояснили, что все полученные заявки были учтены при составлении маршрутов патрулирования улиц инспекторами. 286 автомобилей эвакуировали, 24 протокола об административном нарушении составили на месте.

В ведомстве попросили петербуржцев и гостей города быть внимательными при парковки своих транспортных средств.