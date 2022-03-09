Новые автобусы № 290 от Ржевки до Гутуевского острова запустят 1 апреля

Новый автобусный маршрут №290 вводится 1 апреля. В комитете по транспорту пояснили, что он будет курсировать от Ржевки до Гутуевского острова и станет заменой коммерческому маршруту К-90.

Маршрут пройдет через жилые кварталы на Ириновском проспекте, по Большой Охте, через станции метро «Чернышевскую» и «Технологический институт», к Витебскому вокзалу и по Литейному проспекту. На этом маршруте, как и на других, будет действовать пересадочный тариф «60 минут» при оплате «Подорожником». Первая поездка обойдется в 40 рублей, вторая — в 10, а последующие в пределах одного часа будут бесплатны. Это позволит пересесть на другие маршруты и продолжить поездку с существенной экономией.

Автобусы №290 будут курсировать с 5:30 до 23:00 ежедневно. Интервал составит от 12 до 19 минут. Маршрут будут обслуживать автобусы вместимостью 80 пассажиров.