Автобус №285 будет ходить от метро «Улица Дыбенко» до Русановской улицы

Автобусы №285, которые выйдут на линию 1 апреля, заменят коммерческую маршрутку К-385. Как сообщает комитет по транспорту, они будут следовать от станции метро «Улица Дыбенко» до Русановской улицы через Искровский и Дальневосточный проспекты.

Для оплаты проезда подойдут все виды проездных билетов, в том числе студенческие, ученические и льготные. На маршруте будут работать автобусы вместимостью 50 человек.

Интервал движения составит от 5-10 минут в рабочие дни до 12-15 минут в выходные. Первые автобусы будут выходить на линию в 5:30 утра, а последние отправляться в полночь.