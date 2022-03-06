Ремонт путей в Кировском районе закончат в августе

В Кировском районе Петербурга продолжается ремонт трамвайных путей. Как сообщили в администрации Петербурга, участок на проспекте Стачек от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта отремонтируют к началу апреля.

В июне текущего года работы начнутся на следующем участке: от Трамвайного проспекта до Кронштадтского путепровода. Полностью завершить работы планируется к августу.

По итогу работ подрядчик АО «Стройинвест» отремонтирует трамвайные пути на проспекте Стачек от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, включая трамвайное кольцо, общей протяженностью 6,% кмоп. Работы на участке от проспекта Маршала Жукова до Кронштадтской площади уже завершены.