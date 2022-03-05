Между метро «Проспект Ветеранов» и Сергиево запустят автобус

На юго-западе Петербурга с 15 июля начнет действовать новый автобусный маршрут №284. Как сообщили в комитете по транспорту, он будет ходить между станцией метро «Проспект Ветеранов» и железнодорожной платформой «Сергиево». Его отличие от похожего маршрута №242 в том, что автобусы будут заезжать на улицы Пограничника Гарькавого и Лётчика Пилютова. Пассажирам будет удобнее добираться до учебных и социальных учреждений.

Автобусы №284 будут курсировать ежедневно с 5:30 до полуночи. Ждать их на остановке в зависимости от времени дня придется от 12 до 20 минут. Обслуживать маршрут будут автобусы вместимостью в 50 пассажиров.