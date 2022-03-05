Станцию «Театральная» планируют открыть на год позже

Станцию «Театральная» откроют на год позже: не в 2025, а в 2026 году. Как пояснили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, перенос сроков вызван возникшей социальной напряженностью из-за места размещения наземного вестибюля станции. Ведется поиск альтернативной локации.

Ранее вестибюль планировалось разместить на перекрёстке улиц Глинки и Декабристов. Однако против его расположения в непосредственной близости от здания Мариинского театра выступило руководство учреждения культуры и, в частности, лично Валерий Гергиев.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», среди рассматриваемых в настоящее время вариантов размещения вестибюля: между домами 37 и 39 по улице Декабристов и рядом с Новой Голландией. Ни один из них еще не утвержден окончательно.